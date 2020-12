Statenleden FVD-Zuid-Holland verklaren zich onafhankelijk

Vijf van de zeven leden in de fractie van Forum voor Democratie in de provincie Zuid-Holland verklaren zich onafhankelijk. Ze gaan een nieuwe groep vormen met twee al eerder opgestapte Statenleden van FVD, Toine Beukering en Bob van Pareren. Dat is te lezen in een verklaring die fractievoorzitter Matthijs Sandmann op Twitter heeft geplaatst.

“Wij gaan door met ons politiek werk. Voor gezond verstand in Zuid-Holland”, staat in de verklaring. En: “De fractie Zuid-Holland blijft trouw aan de idealen in het originele programma”. Onder de verklaring staan de namen van Sandmann, Rien Lutmers, Michiel Hoogeveen, Leendert Verheij, Rob Weber, Toine Beukering en Bob van Pareren.

FVD implodeerde de afgelopen weken. Er was ruzie over rechts-extremistische en antisemitische uitlatingen in de jongerenclub JFVD en ook van oprichter Thierry Baudet zelf. Er was een grote uitstroom van volksvertegenwoordigers en kandidaat-Tweede Kamerleden. Baudet won onlangs een omstreden referendum over zijn positie als partijleider van Forum.