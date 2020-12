Amsterdam vraagt jongeren mee te denken over oud en nieuw

Nu oud en nieuw vanwege het coronavirus anders is dan voorgaande jaren, vraagt de gemeente Amsterdam jongeren mee te denken over hoe ze de jaarwisseling deze keer kunnen vieren. Ze kunnen hun ideeën op Instagram delen onder de hashtag #oudennieuwchallenge. Voor de beste initiatieven is er een budget van 1500 euro om ze uit te voeren, meldt de gemeente.

Met de ‘Oud en Nieuw Challenge’ willen de gemeente en designplatform What Design Can Do alle jonge Amsterdammers inspireren om creatieve alternatieven te verzinnen voor de traditionele jaarwisseling. Alle ideeën zijn welkom, mits ze voldoen aan de geldende coronaregels en het landelijk vuurwerkverbod en niet oproepen tot een evenement.

Enkele voorbeelden zijn bijvoorbeeld met alle buren van je flat op de balkons gezamenlijk aftellen tot middernacht, een wedstrijdje hooghouden met lichtgevende voetballen op oudejaarsavond of vanuit een bakfiets spectaculaire vuurwerkbeelden projecteren op iconische gebouwen.

Burgemeester Femke Halsema zegt dat ze hoopt dat de geselecteerde ideeën gaan rondzingen, “zodat we straks kunnen terugkijken op een unieke en veilige oud- en nieuwviering”. Een jury kiest elke week tot 31 december een winnaar uit de inzendingen.