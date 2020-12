Asscher: verplicht bedrijven werknemers in winst te laten delen

Als bedrijven winst maken en geld uitkeren aan aandeelhouders, zouden werknemers ook een deel moeten krijgen. PvdA-voorman Lodewijk Asscher wil daarvoor een Wet eerlijk delen invoeren, zo bepleitte hij maandagavond in de Joop den Uyl-lezing.

Volgens Asscher is het tijd voor een “nieuwe balans tussen kapitaal en arbeid”, waarin werknemers niet alleen meedelen in de winst maar ook meer te zeggen krijgen over “de koers van het bedrijf, de aard van het werk en de verdeling tussen werk en privé”.

Als bewijs van de noodzaak van zo’n wet wijst Asscher naar de supermarkten, die tijdens de coronacrisis goede zaken hebben gedaan. Ze “keerden honderden miljoenen uit aan aandeelhouders, maar werknemers werden afgescheept met een cadeaubon. Erger nog, de onderhandelingen over een nieuwe cao liep vorige week stuk.”

Ook hekelt Asscher de alsmaar verder groeiende macht van de Amerikaanse techgiganten. “Google heeft een bankvergunning, Facebook is de munt Libra gestart en Apple heeft Apple Pay. Als we niet opletten zijn het straks een handjevol bedrijven die essentiële publieke diensten als informatie, communicatie en betalingsverkeer in handen hebben. Wie beschermt dan onze gezamenlijke belangen?”

Grote bedrijven zouden “met bijvoorbeeld een digitaks voor de techreuzen en een platformheffing voor de Ubers van deze wereld, netjes gaan bijdragen aan de collectieve voorzieningen en de zekerheid van werkenden”.