Berkhout neemt plaats in van opgestapte FVD-senator Cliteur

De stoelendans in de Eerste Kamer binnen het verscheurde Forum voor Democratie (FVD) houdt nog even aan. Hugo Berkhout neemt in de senaat de plaats in van de onlangs opgestapte Paul Cliteur. De Kiesraad geeft hem daarvoor maandag 28 dagen bedenktijd, maar hij laat al aan het ANP weten dat hij de plaats zal innemen.

Berkhout zit sinds kort al in de senaat als tijdelijke vervanger van Annabel Nanninga, die tot medio februari met zwangerschapsverlof is. Beiden hebben zich afgekeerd van de oude FVD-fractie in de senaat, omdat ze tegen het leiderschap van Thierry Baudet zijn. Inmiddels sloot Berkhout zich al aan bij de fractie-Van Pareren.

De resterende periode moet er alsnog een nieuwe vervanger voor Nanninga komen. Daarbij grijpt de Kiesraad terug op de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer van 2019 van FVD. Kandidaten worden van bovenaf de lijst opnieuw benaderd, ook degenen die al eerder voor een zetel bedankten.

Dat zou betekenen dat de eerstvolgende op de lijst Rob Rooken of Rob Roos zou zijn. Beiden zitten in het Europees Parlement en deze fractie splitste zich af van FVD, nu Baudet daar weer aan het roer staat. De verwachting is niet dat zij hun EP-zetel zullen opgeven voor een zeer korte periode in de senaat.

Na hen komt Robert Baljeu aan de beurt. Hij is een medewerker van Henk Otten en zal naar verwachting wel de tijdelijke zetel innemen. Otten splitste zich al eerder af van de FVD-fractie na een conflict met Baudet. De groep-Otten is nu twee zetels groot.

Aanvankelijk telde FVD twaalf zetels in de Eerste Kamer, evenveel als de VVD. Daarvan zijn nu vier zetels over; de fractie-Pareren telt sinds eind november vijf leden en de groep-Otten twee. Dat zullen er drie kunnen worden met Baljeu. Omdat het om vervanging gaat, zou hij officieel tien dagen bedenktijd krijgen.