Evenementenbranche slaat alarm met actie The Show Must Go On

De evenementenbranche komt in actie om de druk op de overheid op te voeren. Maandagmiddag, tegelijk met de maandelijkse test van het luchtalarm, heeft de sector alarm geslagen met de actie The Show Must Go On.

De actie wordt ondersteund door het Metropole Orkest dat, vanwege zijn 75-jarig bestaan, vorige week samen met DI-RECT-zanger Marcel Veenendaal en het ZO! Gospel Choir een cover van de Queen-hit The Show Must Go On uitbracht. De bijbehorende clip, waarin beelden van lege theaters, podia en concertzalen te zien zijn, is maandag na het luchtalarm van 12.00 uur geprojecteerd op de buitenkant van verschillende grote evenementenlocaties. Zo doen onder meer AFAS Live, Ziggo Dome en Rotterdam Ahoy eraan mee.

Het liedje was daarnaast op datzelfde tijdstip te horen op radiozenders als NPO 3FM en Kink FM. Op televisie wordt de video vertoond bij onder meer RTL Boulevard.

De evenementenbranche, die al meermaals de noodklok luidde, hoopt met de actie ervoor te zorgen dat het kabinet snel met meer duidelijkheid komt over het komende evenementenjaar. Ook roept de sector op dat de testevenementen die van het kabinet georganiseerd mogen worden al in januari mogen plaatsvinden, in plaats van op het moment dat het stadium ‘waakzaam’ is bereikt. Verder wil de branche aankaarten dat de financiĆ«le druk bij ondernemers hoog is en dat extra steun noodzakelijk is.

De actie is een initiatief van de Alliantie van Evenementenbouwers en het EventPlatform, die de publieks- en zakelijke evenementenbranche vertegenwoordigen. De uitvoering van de testevenementen is in handen van Fieldlab Evenementen, een initiatief van de Alliantie, het EventPlatform en de overheid.