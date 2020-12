Kamerplanten zijn populair: dit wil je weten

Nu thuiswerken een blijvertje is, zijn veel Nederlanders met hun interieur bezig. We willen dat ons thuiskantoor niet alleen een fijne en ondersteunende werkplek is, maar ook eentje die gezellig is. Planten zijn helemaal in, en zorgen niet alleen voor sfeer, leven en wat energie, maar geven ook de kwaliteit van de lucht in je huis een boost. Dit moet je weten over kamerplanten.

Groen is het nieuwe zwart

Groen is niet meer weg te denken uit het Nederlandse interieur. Planten zijn bijna net zo belangrijk voor de aankleding van ons huis als meubels. Groene planten zijn goed voor het binnenklimaat van je huis, geven zuurstof af en hebben een rustgevende werking. Niet gek dus, dat steeds meer mensen kiezen voor wat extra groen in huis. De populairste planten zijn de planten die het minste aandacht nodig hebben. Voor iedereen die geen groene vingers heeft meegekregen is dat wel zo fijn. Denk hierbij aan vetplanten, Pannenkoekplant, cactus, Bananenplant, de Monstera, de Aloƫ Vera, de Philodendron, de krulvaren en de Calanthea.

Wat extra kleur in huis

Wil je wat meer kleur in huis? Dan kan je ook kiezen voor kamerbollen. Dit zijn bloembollen die in huis kunnen bloeien en zorgen straks als het voorjaar is voor een kleurrijke sfeer. Amaryllissen zijn perfect voor in huis. Deze bloembollen hebben niet eens aarde of een bloempot nodig om te kunnen bloeien. Ook kamerplanten met wat meer excentrieke patronen zijn populair. Wat dacht je van de fel roze Caladaium? Met zijn lichtroze blad met donkerroze nerven en groene rand is dit een opvallende verschijning. Prima voor een wat saaie hoek in je woonkamer.

Biologische bestrijding bij plagen

Ook al hebben sommige planten weinig aandacht nodig, wil dit niet zeggen dat ze geen verzorging nodig hebben. In principe hebben gezonde kamerplanten niet snel last van plagen, maar het kan gebeuren dat ze last krijgen van luizen, spint of rouwvliegjes. Je kan hiervoor het beste biologische bestrijding gebruiken. Voorkomen is uiteraard beter dan genezen. Zorg ervoor dat je planten de juiste plek krijgen; warme, droge radiatorlucht, tocht en felle zon maken planten vatbaar voor ziekten. Geef ze niet te veel water, want de potgrond moet tussentijds wel kunnen opdrogen.

Kamerplanten kopen

Waar moet je opletten als je kamerplanten gaat kopen die bij jouw ruimte passen? Check eerst hoeveel daglicht er binnenkomt. Sommige kamerplanten hebben meer daglicht nodig. Zo zijn er ook planten die beter tegen vocht kunnen dan andere planten. Bedenk dus eerst voor welke ruimte in huis je een kamerplant wil kopen, hoe hoog de plant kan zijn, of je een groene plant wil of een bloeier, of je ruimte vochtig is of juist droog en of er een verwarming in de buurt staat.

Ben je op zoek naar een plant voor je thuiskantoor of slaapkamer? Kies dan voor een luchtzuiverende plant, zoals de Lepelpant of Calathea. Als je wat meer ruimte hebt in je woonkamer kan je voor de urban jungle stijl gaan. Wat dacht je van een combinatie van een Monstera, pannenkoek en Scindapsus Pictus. Nu we toch niet met vakantie kunnen, halen we de jungle maar in huis.