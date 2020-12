Meer ggz-instellingen lijden verlies, ondanks hogere winst sector

Hoewel het financieel beter gaat met de Nederlandse ggz-sector als geheel, draaien er wel meer organisaties in de geestelijke gezondheidszorg met verlies. Dat staat in een rapport van zorginkooporganisatie Intrakoop, gebaseerd op 224 jaarverslagen over 2019.

Volgens de onderzoekers komen deze verliezen vooral doordat geleverde zorg structureel niet volledig wordt vergoed door gemeenten en zorgverzekeraars. “Met de verwachte groei van het aantal cliĆ«nten het komende jaar als gevolg van de coronacrisis staat de sector voor grote uitdagingen”, stelt Intrakoop.

Het aantal ggz-organisaties dat vorig jaar verlies draaide, steeg van 61 in 2018 naar 65 in 2019. Tegelijk groeide de winst van de gehele sector tot 142 miljoen euro, van 28 miljoen een jaar eerder. Daarmee presteert de ggz-sector beter dan de andere grote zorgsectoren als ziekenhuizen, ouderenzorg en gehandicaptenzorg.

Intrakoop schrijft de winstsprong echter voor een deel toe aan boekwinsten op de verkoop van onroerend goed door de zorginstellingen. De stijgende personeelskosten, hoog ziekteverzuim en krapte op de arbeidsmarkt blijven de resultaten onder druk zetten, aldus de organisatie.

Intrakoop stelt ook vast dat vooral de grote ggz-organisaties groei hebben laten zien in het afgelopen jaar. Zo boekten de tien grootste, zonder uitzondering, fors meer omzet.