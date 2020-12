VEH: gemeentelijke woonlasten stijgen opnieuw in 2021

De gemeentelijke woonlasten voor huiseigenaren zijn volgend jaar gemiddeld 4,1 procent hoger dan in 2020, meldt Vereniging Eigen Huis (VEH). Dat is een minder grote stijging dan vorig jaar, toen waren huiseigenaren volgens VEH 5,2 procent meer kwijt. Eigen Huis deed voor het onderzoek een steekproef onder 112 gemeenten.

Volgens VEH valt de gemiddelde stijging van de ozb (3,2 procent) op het oog mee, maar zijn er flinke verschillen tussen gemeenten. Zo zijn er negen gemeenten die de onroerendezaakbelasting (ozb) met meer dan 10 procent verhogen en ligt de stijging in Bergen op Zoom, Hellevoetsluis en Middelburg boven de 20 procent. In zestien gemeentes wordt de ozb volgend jaar juist verlaagd.

De organisatie voorziet naast de ozb volgend jaar een “forse stijging” van de afvalstoffenheffing, vermoedelijk door de verhoogde belasting die gemeenten betalen voor het storten en verbranden van restafval. Gemiddeld gaat die heffing huiseigenaren volgend jaar 7,5 procent meer kosten. Afgelopen jaar was er een stijging van bijna een tiende (9,6 procent).

VEH lanceerde vorige maand een petitie tegen extra verhogingen van de ozb. Veel gemeenten hebben al aangekondigd deze belasting te verhogen om tekorten in de begroting te kunnen dekken. Deze belasting verhogen is samen met het bezuinigen op publieke voorzieningen de enige manier om meer geld te genereren. Veel gemeenten zitten in de financiƫle problemen door de toenemende kosten van onder meer de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de jeugdzorg.

De vereniging vindt het onterecht dat de ozb wordt verhoogd om de tekorten van de gemeente te dekken. Op die manier betalen volgens de organisatie alleen huiseigenaren mee aan de stijgende zorgkosten van de gemeente. De VEH wil dat de Rijksoverheid de gemeenten tegemoet komt en geld geeft. De petitie daarvoor is inmiddels ruim 135.000 keer ondertekend.