Vitens: binnen 10 jaar volledig milieuvriendelijk werken

Vitens, het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland, wil binnen tien jaar volledig milieuvriendelijk werken. Vitens gaat daartoe eigen zonnepanelen en windmolens plaatsen, die schone energie produceren voor waterzuivering. De CO2-voetafdruk van alle activiteiten moet voor 2030 halveren. Bij elk besluit wil het bedrijf, dat drinkwater levert aan 5,8 miljoen klanten, de milieubelangen gaan meewegen.

“We gaan, naast het leveren van water, ook advies geven”, zegt Vitens-directeur Jelle Hannema in een toelichting op de plannen in Trouw. Met een nieuw, nog op te richten, bedrijfsonderdeel wil Vitens klanten gaan begeleiden bij het verlagen van hun watergebruik. De geboden oplossingen kunnen gaan variĆ«ren van een zuinige pomp in een fabriek tot een collectieve wateropslag voor een woonwijk.

Het bedrijf wil het watergebruik per persoon verlagen van gemiddeld 120 liter per dag naar 114 liter. Dat scheelt jaarlijks 15 miljard liter water, die Vitens niet hoeft op te pompen en te zuiveren. Dat doel is haalbaar volgens Vitens, mits mensen de kraan minder lang laten lopen, en hun tuin vaker besproeien uit een regenton. “Wij moeten consumenten meekrijgen in bewust gebruik”, zegt directeur Hannema. De laatste jaren neemt het watergebruik juist flink toe, in 2020 met liefst 10 procent (36 miljard liter), mede door tuinzwembaden die thuisblijvers vulden in deze coronazomer.

Ook met fabrieken en boeren wil Vitens afspraken maken over lager watergebruik. “We zien helaas dat steeds meer grootverbruikers van water hun eigen waterput slaan, om te sproeien en koelen, maar op die manier pompen we onszelf omlaag”, waarschuwt Hannema. Voor een verantwoord grondwaterpeil is “minder water lurken” vereist. Uitputting van waterbronnen zou de droogte, mede veroorzaakt door klimaatverandering, verder in de hand werken. “We hebben al drie kurkdroge zomers gezien. Dat is geen incidentje, maar een trend.”