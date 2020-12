Vogelgriep bij pluimveebedrijf in Sint Annaparochie

In het Friese Sint Annaparochie is bij een vleeskuikenbedrijf vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat volgens het ministerie van Landbouw waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de ziekte, waarbij vogels ernstig ziek worden of overlijden.

De 21.000 kippen van het bedrijf worden uit voorzorg gedood. Er is een vervoersverbod afgekondigd in de zone van 10 kilometer rond het getroffen bedrijf. In die zone bevinden zich nog dertien andere pluimveebedrijven.

In het wat zuidelijker gelegen Witmarsum werd op 21 november al vogelgriep geconstateerd. Daar werden toen 90.000 kippen geruimd.

Voor commerciƫle pluimveebedrijven geldt sinds 22 oktober een ophokplicht. Vogelgriep heeft de afgelopen weken bedrijven getroffen in onder meer Groningen, Friesland, Gelderland en Utrecht.