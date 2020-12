Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt tot 1700

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is dinsdag voor de derde dag op rij toegenomen. In totaal behandelen de ziekenhuizen nu 1700 patiënten met Covid-19. Dat zijn er 40 meer dan maandag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Vergeleken met begin deze maand (1683 ziekenhuisopnames) is het aantal opgenomen coronapatiënten iets gestegen. Het centrum noteerde maandag een toename van 19 coronapatiënten en zondag kwamen er 39 bij.

“Het aantal Covid-patiënten in de ziekenhuizen is nu gelijk aan een week geleden. Daarmee is een plateau bereikt. Het LCPS houdt rekening met een stijgende ziekenhuisbezetting in de komende periode, volgend op een toegenomen aantal besmettingen”, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ).

Van de opgenomen patiënten met Covid-19 liggen er nu 464 op de intensive care, 6 minder dan maandag. Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten het afgelopen etmaal toe met 46. Daar liggen nu in totaal 1236 patiënten.

Vanwege de aanhoudende drukte in ziekenhuizen, vooral in de Randstad, werden de afgelopen 24 uur 21 patiënten overgebracht naar ziekenhuizen in andere regio’s, onder wie 3 ic-patiënten.