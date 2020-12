Bondscoach Mayonnade: zo trots op handbalsters

Bondscoach Emmanuel Mayonnade van de Nederlandse handbalsters glom van trots na de zege op Hongarije, waardoor de wereldkampioen uitschakeling op het EK in Denemarken voorkwam. “Dit team geeft nooit op en dat is fantastisch. Ik ben zo trots. Ik heb eindelijk het Nederlands team zien spelen zoals het kan spelen”, zei de Fransman na de wedstrijd.

“Danick Snelder en Angela Malestein hebben ons geweldig geholpen om ons goed voor te bereiden op deze wedstrijd. Ze kennen het Hongaarse handbal en de speelsters. Zij coachten tijdens het bekijken van video’s”, aldus Mayonnade, die een jaar geleden de handbalsters van Oranje naar de wereldtitel begeleidde. “We kwamen terug van drie, vier doelpunten achterstand. Het team heeft zijn ware niveau laten zien, zo moeten we handballen. Defensief was het goed, aanvallend was het goed.”