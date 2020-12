Burgemeester: had heel anders kunnen aflopen in Heeswijk-Dinther

De burgemeester van Bernheze leeft mee met bewoners en winkeliers van Heeswijk-Dinther (dat tot die gemeente behoort) na de explosie in een Poolse winkel. “Gelukkig vielen er geen gewonden, maar het had ook heel anders kunnen aflopen”, aldus Marieke Moorman in een verklaring.

De burgemeester bracht dinsdagochtend een bezoek aan de supermarkt op Plein 1969 in het dorp. Ze sprak van een enorme schade. “Bewoners en winkeliers zijn erg geschrokken. Ik leef met hen mee. Het is nogal wat als je ‘s nachts je huis uit moet.”

De gemeente biedt hulp aan de winkeliers en er is contact met slachtofferhulp, aldus Moorman.