Burgemeester: verslagenheid na explosie winkel in Aalsmeer groot

De verslagenheid is groot na de explosie bij een Poolse supermarkt in Aalsmeer. Dat zei burgemeester Gido Oude Kotte bij een bezoek aan de getroffen supermarkt in zijn stad.

“Er is een enorme explosie geweest bij een supermarkt die handelt in Poolse producten. In een kleine gemeenschap waar veel Almeerders dagelijks hun boodschappen doen. Ik heb geen idee wie er achter zit. Ik heb de eigenaar gesproken en de mensen die de winkel exploiteren. Er is verslagenheid en groot onbegrip. Het politieonderzoek moet uitwijzen wat hier nu precies aan de hand is.”

Volgens de burgemeester worden supermarkten in de stad niet extra beveiligd. “Er is op dit moment geen aanleiding dat dit nodig is. Er is contact geweest met andere supermarkten of er relaties zijn.”

De burgemeester weet ook niet of er een verband is met de explosie bij een Poolse supermarkt in Heeswijk-Dinther. “Je zou denken dat dit geen toeval kan zijn. Maar de eigenaar van deze winkel kent de eigenaar van de andere winkel niet.”