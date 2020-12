Deskundige: kans groter dat Sharleyne slaapwandelde

Een slaapdeskundige vindt het aannemelijker dat Sharleyne slaapwandelde, dan dat ze dat niet deed. Het Openbaar Ministerie noemt zijn conclusies “onverantwoord”, onder andere omdat hij niet heeft gekeken naar de optie van een misdrijf. Dat valt buiten zijn vakgebied, aldus de expert.

Het OM denkt dat Hélène J. (41) haar dochter Sharleyne heeft gewurgd. Daarna zou ze het 8-jarige meisje van een flat in Hoogeveen hebben gegooid. J. werd in 2018 door de rechtbank in Assen vrijgesproken. De zaak is in hoger beroep bij het gerechtshof in Leeuwarden. Het OM komt donderdag met de strafeis.

De aanklager vindt de onderbouwing van de deskundige “flinterdun”. De slaaparts baseert zich onder meer op twee getuigen. Die zouden eens gedrag bij Sharleyne hebben gezien dat volgens de expert past bij slaapwandelen. Een getuige zou een ex van J. zijn, aldus het OM. De andere heeft later de bevinding weerlegd.

J. heeft verklaard dat ze in de nacht van 7 op 8 juni 2015 wakker werd van de tocht en dat er een raam openstond.

Volgens de slaaparts, met ook een forensische achtergrond, is zelfmoord door kinderen in de nacht onwaarschijnlijk. Dan moet er sprake zijn van veel stress.

Vier letseldeskundigen werden het dinsdag niet eens over de verwondingen van Sharleyne. Een expert gaat ervan uit dat ze is gewurgd, de anderen zijn minder stellig daarover.

Dinsdag kwam ook een geheugenexpert aan het woord over de verklaring van de bovenbuurman van J. Die zou gehoord hebben hoe J. en Sharleyne in de fatale nacht tegen elkaar spraken. Ook nam hij een bons waar en hoorde hij iets over de reling gaan.

Hij zou in 2015 zijn verhaal hebben gedaan bij de politie, maar dit belandde niet in het dossier. In 2017 heeft hij opnieuw verklaard. De rechtbank in Assen nam het niet mee als bewijs.

De herinneringen van de buurman zijn volgens de deskundige “in aanzienlijke mate betrouwbaar”. Zo werd hij niet afgeleid toen hij de geluiden hoorde. “Hij was aan het mediteren en rustig. Alle aandacht was gericht op de waarneming. Hij raakte ook geïrriteerd door de geluiden; zoiets heeft een positief effect op het opslaan van informatie.”

Het hof wilde de expert spontaan op zitting ook bevragen over het geheugen van J. Zij zegt dat het haar “zwart voor haar ogen” werd toen ze Sharleyne beneden zag liggen. De advocaat van J. protesteerde en het hof zag er vanaf.