GGD’s beraden zich op priklocaties

GGD’s hebben verschillende priklocaties voor de vaccinatie van zorgpersoneel op het oog, laat een woordvoerster van koepelorganisatie GGD GHOR Nederland dinsdagavond weten. Eerder op de avond werd bekend dat GGD’s zo’n dertig locaties gaan inrichten om de eerste groepen zorgpersoneel in te enten. Ook huidige coronatestlocaties, zoals XL-testhallen, komen mogelijk in aanmerking als priklocaties, aldus de woordvoerster.

Of GGD-medewerkers ook gaan helpen met het vaccineren is nog niet duidelijk. “De verantwoordelijkheid ligt primair bij de arbodiensten, bedrijfsartsen en werkgevers van de zorgmedewerkers”, aldus de woordvoerster van GGD GHOR Nederland. “Als het nodig is, kunnen wij als vangnet dienen.” Of de GGD’s al zijn gevraagd bij te springen bij het daadwerkelijke prikken, kon ze dinsdagavond nog niet zeggen.