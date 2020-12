Halsema roept kabinet op: steun ook startende ondernemers

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam roept het kabinet dringend op ook startende ondernemers te compenseren. Ze doelt daarbij op bedrijven die geen aanspraak maken op de financiële regeling van de overheid, omdat ze na 1 maart zijn begonnen.

Halsema noemt als voorbeeld de Spijkerbar in de Amsterdamse Kerkstraat. “De eigenaar van de bar heeft de zaak op 1 maart overgenomen, kan daarom geen omzetcijfers over januari overleggen en heeft daardoor geen recht op compensatie van de overheid.” De burgemeester zegt begrip te hebben voor de zorgen van het kabinet over het gevaar van fraude, maar dat mag volgens haar niet leidend zijn in deze moeilijke tijd.

De Spijkerbar heeft zich nu demonstratief omgedoopt tot Ikea. De eigenaar van het café vindt het niet eerlijk dat daar wel mensen welkom zijn en niet in de horeca.