MeToo-rechtbankverhoren Boef, Ali B en Ronnie Flex afgewezen

De rappers Boef, Ali B en Ronnie Flex mogen niet gehoord worden over eventueel wangedrag. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden maakte dinsdag bekend dat dit verzoek is afgewezen. Stichting Music#MeToo wilde ze als getuigen horen om te onderzoeken of Warner Music als muziekdistributeur verantwoordelijk kan worden gehouden voor vermeend wangedrag van artiesten.

Volgens de stichting zouden de rappers vrouwonvriendelijk en discriminerend gedrag vertonen. Het gerechtshof wees de aanvraag af omdat “niet is komen vast te staan dat de stichting een collectief dan wel eigenbelang heeft bij het instellen van een procedure tegen Warner Music”. Ook heeft de stichting niet genoeg onderbouwd welke feiten bewezen zouden moeten worden met de verhoren en waarom die van belang zijn.

De stichting vindt dat zowel de rappers als hun platenlabels en managers meer verantwoordelijkheid moeten nemen om een einde te maken aan het vermeende wangedrag van de artiesten. Daarom werden ook platenlabel Warner Music en SPEC, het managementbureau van Ali B, opgeroepen voor een getuigenverhoor. Eerder gingen Boef, Ali B en Ronnie Flex in beroep tegen de oproep om vragen te beantwoorden over hun gedrag. Allen behoorden tot voor kort tot SPEC. Boef ging daar recent weg.