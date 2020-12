Nederlandse film Lucia de B. verkocht aan de VS

De Nederlandse film Lucia de B. van regisseur Paula van der Oest is verkocht aan de VS. De thriller met in de hoofdrol Ariane Schluter zal begin volgend jaar in Noord-Amerika te zien zijn, meldt producent Rinkel Film dinsdag.

Het is nog niet duidelijk of de film in de Amerikaanse bioscopen zal worden uitgebracht. Maar de Nederlandse thriller zal sowieso op televisiezenders en via video on demand-diensten te zien zijn, meldt de producent.

De film Lucia de B. gaat over de Haagse verpleegkundige die jarenlang vastzat voor moorden die ze niet had gepleegd. De film was een paar jaar geleden de Nederlandse inzending voor de Oscars. De film redde het tot de shortlist, de laatste selectie voordat de nominaties bekend worden gemaakt.