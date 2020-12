Negen jaar cel geëist voor doodschudden baby

Tegen een 32-jarige man uit Deventer is dinsdag in de rechtbank in Zwolle 9 jaar cel geëist voor het doodschudden van zijn stiefzoon. De acht maanden oude baby bezweek in het ziekenhuis aan de gevolgen van ernstig hersenletsel.

Op 9 februari 2018 werd alarm geslagen door stiefvader Randy S. Als de politie arriveert nemen ze de reanimatie van de baby over van een buurvrouw. Het kind heeft een extreem lage hartslag en in het ziekenhuis valt er niets te redden. Na vijf pogingen tot reanimatie overlijdt het kind aan de gevolgen van een ernstig hersentrauma. Volgens het Openbaar Ministerie is het slachtoffer ernstige hersenletsel toegebracht. “Het letsel liegt niet”, zei de officier van justitie. De aangetroffen verwondingen zijn volgens de aanklager typisch voor het shakenbabysyndroom. Een forensisch arts van het NFI vergeleek het hersenletsel met dat bij de val van een balkon.

Er is een wil voor nodig om een kind op deze manier te schudden, zei de officier. Ze had het over 5 seconden lang hard en heftig schudden. “Daar is een aanzienlijke kracht voor nodig.” Een medische oorzaak voor deze verwondingen is er niet, meende het OM. Een kinderarts kwam met het alternatief dat het kind een chronische bloeding tussen de hersenvliezen had. Maar dat is geen verklaring voor de bloedingen in de ogen, zei de officier van justitie. Juist dat wijst op acuut en heftig geweld kort voor het overlijden van het kind.

Randy S. reageerde verslagen op de eis. “Ik kan het niet aan wat ik hier hoor.” Hij beweerde onschuldig te zijn. Hij trof zijn kind op zijn buik aan in het bedje. “Ik pakte hem op, hij was helemaal slap en had een rare blik in de ogen”, zei hij de rechters. Zijn advocaten bepleiten vrijspraak.

Op 12 januari volgt het vonnis.