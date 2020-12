In bijna heel Nederland is in de nacht van maandag op dinsdag gestrooid tegen de gladheid, meldt Weeronline. Volgens Rijkswaterstaat, die de strooiacties coördineert, is er sinds maandagavond 1.318.878 kilo zout gestrooid.

Volgens Weeronline ligt landinwaarts de temperatuur dinsdagochtend tussen 0 en -2 graden, waardoor het glad kan zijn op de weg. In de kustgebieden is het iets warmer, tussen de 1 en 3 graden. De wegdektemperatuur ligt daar op de meeste plaatsen ook boven het vriespunt.