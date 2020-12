Pfizer-vaccin eerst naar personeel verpleeghuizen, niet bewoners

Niet bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor verstandelijk beperkten, maar medewerkers worden waarschijnlijk als eersten ingeënt met het vaccin van farmaceut Pfizer. Om logistieke redenen is het efficiënter om het personeel in te enten, en op die manier toch de ouderen en de gehandicapten in de instellingen te beschermen. Dat bevestigen ingewijden, na berichtgeving van NRC.

Het vaccin van BioNTech/Pfizer moet bij een temperatuur van -70 graden Celsius worden bewaard en wordt per duizend doses geleverd aan Nederland. Voor de medewerkers is het makkelijker op één centrale plek langs te komen voor een inenting. Op die manier is de kans ook kleiner dat er doses verloren gaan, dan wanneer de vaccins bij verpleeghuizen en zorginstellingen moeten worden bewaard en toegediend.

De Gezondheidsraad, een van de adviseurs van het kabinet, opperde eerder al om in te zetten op deze zogenoemde ‘ringbescherming’, voor het geval mensen om medische redenen niet kunnen worden ingeënt.

Het Pfizer-vaccin wordt momenteel beoordeeld door het Europees Medicijnen Agentschap (EMA). Als alles goed gaat, volgt goedkeuring eind december. Het kabinet hoopt dan in de week van 4 januari te beginnen met vaccineren. Verwacht wordt dat een tweede vaccin, van producent Moderna, niet veel later zal volgen.

Het vaccin van Moderna hoeft niet zo extreem koud te worden bewaard als dat van Pfizer, en wordt in kleinere hoeveelheden geleverd aan Nederland. Het ligt daarom volgens bronnen voor de hand dat de eerste levering van dit vaccin wel vooral naar de bewoners van verpleeghuizen en zorginstellingen zal gaan.