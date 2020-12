Ravage bij Poolse winkel Aalsmeer na brand

Een enorme ravage is dinsdagochtend te zien in Aalsmeer bij de Poolse supermarkt aan de Ophelialaan. In de winkel is brand geweest, vermoedelijk na een explosie. Omwonenden van de winkel hoorden even na 03.00 uur een “enorme doffe knal”.

“We schrokken wakker, het leek wel illegaal vuurwerk. Het was echt een mega-klap”, vertelt een vrouw die een paar straten verderop woont. “Even later leek het of we schoten hoorden.” Ze kent de eigenaar niet persoonlijk, maar weet wel dat de winkel onlangs grondig is verbouwd.

Dinsdagochtend is even na 09.30 de politie druk met onderzoek. De omgeving is afgezet. Ook honden helpen mee. Van de winkel is de complete gevel eruit geblazen. Van binnen is de supermarkt helemaal uitgebrand. Ook een voor de winkel geparkeerde auto is compleet uitgebrand.

Een stel dat naast de getroffen winkel woont, moest hun woning uit. Ze lopen rond in badjassen. De twee hoorden een explosie en werden wakker van vuur, zo vertellen ze. Ze zagen de winkel en auto in brand staan, pakten snel kleding en vertrokken. Ze kunnen nu nog niet terug.

In Heeswijk-Dinther (Noord-Brabant) werd afgelopen nacht ook een Poolse supermarkt getroffen door een brand na een explosie. Of beide incidenten met elkaar te maken hebben is onduidelijk.