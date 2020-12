Rode Kruis opent hulplijn tijdens feestdagen

Het Rode Kruis houdt de speciaal voor kwetsbare mensen geopende hulplijn tijdens de feestdagen open. Mensen die behoefte hebben aan een praatje of vragen hebben over het coronavirus kunnen daar dan ook terecht. De organisatie verwacht dat er geen versoepelingen van de coronamaatregelen komen, waardoor sommige mensen eenzame feestdagen tegemoet gaan.

Tussen 09.00 en 17.00 uur kunnen mensen met de telefoonlijn bellen. “Bijvoorbeeld omdat zij zich eenzaam voelen, omdat er niemand is die voor hen boodschappen kan doen, omdat zij deze kerst geen familie kunnen zien of omdat zij vragen hebben over thuisquarantaine”, aldus het Rode Kruis.

Volgens de hulporganisatie gaan veel vragen over thuisquarantaine. “Het is belangrijk om daar vooraf afspraken over te maken, spreek af wie je helpt als dat nodig is.”

Het Rode Kruis zegt in een verklaring dat ook mensen die niet of nauwelijks Nederlands spreken bij de telefoonlijn terecht kunnen. Mensen kunnen een WhatsApp bericht sturen als ze geholpen willen worden in het Marokkaans-Arabisch, Tamazight (Berbers), Turks, Chinees (Kantonees en Mandarijn) of Portugees. Ze worden dan teruggebeld door iemand die die taal spreekt.

De telefoonlijn is te bereiken via 070 – 4455888.