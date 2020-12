Zorg dubt nog over omgang met werknemers die vaccinatie weigeren

Het is nog onbekend of zorgmedewerkers in de ouderenzorg die weigeren zich te laten inenten straks verplicht worden om dit te melden aan bewoners. “We moeten uitzoeken hoe we daar precies mee omgaan. Maar het moet wel geregeld worden”, zegt een woordvoerder van ActiZ, de branchevereniging van organisaties in de (ouderen)zorg.

“Je bent natuurlijk niet verplicht je te laten vaccineren. Als er mensen zijn die besluiten zich niet te laten vaccineren dan moeten we kijken hoe we dat gaan oplossen”, aldus de zegsman. Volgens hem moet nog uitgezocht wat wettelijk kan en mag op het gebied van registreren. Hij wijst onder meer op de privacywetgeving.

“Maar we gaan alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich wel laten vaccineren, op basis van goede en volledige informatie. Dat is hartstikke belangrijk om de continuïteit van zorg te kunnen blijven garanderen”, aldus de ActiZ-woordvoerder.

Uit een peiling onder zo’n 3300 leden van NU’91 blijkt dat slechts een derde van de zorgprofessionals van plan is zich te laten vaccineren. Bijna evenveel mensen weten het nog niet.