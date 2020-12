Alle verzekeringen voor ZZP’ers op een rijtje

Terwijl veel ondernemers de eindjes aan elkaar proberen te knopen in deze coronatijd zijn er ook mensen die kansen zien. Uit recente cijfers van de Kamer van Koophandel blijkt dat het aantal zelfstandigen in juni 2020 met 20 procent is gestegen ten opzichte van juni 2019. Naar verwachting zal het aantal inschrijvingen van ZZP’ers de rest van dit jaar aanhouden. Welke verzekeringen zijn er en heb je eventueel nodig als startende ondernemer?

Tijdens de eerste twee kwartalen van dit jaar besloten veel zelfstandigen te stoppen met hun onderneming vanwege de uitbraak van het coronavirus. In de maand juni was er sprake van een omslag en kwamen er circa 15.500 ZZP’ers bij. Met name in de bouw, detailhandel en zakelijke dienstverlening groeit het aantal zelfstandigen. Een van de grootste stijgingen vindt plaats binnen de IT-sector. Dit heeft vooral te maken met de digitalisering bij bedrijven vanwege de coronamaatregelen.

Aov verzekering

Het is belangrijk om als ZZP’er verzekerd te zijn. Allereerst is daar de aov verzekering, waar begin dit jaar veel aandacht aan besteed is in de media. Zelfstandigen zonder personeel moeten zich in de toekomst verplicht verzekeren voor arbeidsongeschiktheid. In maart van dit jaar heeft de Stichting van de Arbeid een voorstel hierover gedaan. Een belangrijke reden dat de aov verzekering waarschijnlijk vanaf 2014 verplicht wordt, is omdat uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het percentage ZZP’ers dat zich verzekert tegen arbeidsongeschiktheid daalt. In 2013 had bijna een kwart van de zzp’ers nog een aov, in 2018 was dat 19 procent.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Een verzekering die veel ZZP’ers afsluiten is de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Als ondernemer ben je verantwoordelijk voor schade die je (of jouw producten) toebrengt aan anderen, aan andermans spullen of aan het milieu. Check de polis goed, want niet alles is gedekt. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je zaken van een ander onder je hoede hebt om te gebruiken, repareren of behandelen. Dit valt niet onder de dekking van een bedrijfsaansprakelijkheid en hiervoor moet je een extra premie meeverzekeren.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Als je een adviserend beroep hebt, zoals advocaat, architect of accountant, dan is het mogelijk dat een opdrachtgever jou aansprakelijk stelt als je een fout maakt die tot directe vermogensschade leidt. Fouten maken of iets over het hoofd zien, is menselijk. Daarom is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering een nuttige verzekering is. Deze kan je overigens alleen afsluiten als aanvulling op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Zakelijke rechtsbijstandsverzekering

Dan is er nog de zakelijke rechtsbijstandsverzekering, een van de meer bekende verzekeringen voor ZZP’ers. Als je deze verzekering afsluit, krijg je hulp van juristen of deskundigen van de verzekeraar bij op het oplossen van juridische conflicten. Dit kan gaan om een niet-betaalde factuur, conflict met een leverancier, verzuim en arbeidsongeschiktheid van werknemers, geschillen of de aanvraag of afwijzing van een vergunning.

Inventarisverzekering of voorraadverzekering

Ten slotte kan je als zelfstandig ondernemer kiezen voor de inventarisverzekering en voorraadverzekering. Als er spullen die je nodig hebt voor je bedrijf worden gesloten of als er schade ontstaat door bijvoorbeeld brand of wateroverlast, dan komen deze verzekeringen van pas. De inventarisverzekering is voor alle zaken die je nodig hebt om mee te kunnen werken, zoals gereedschap, laptop of kasgeld. Een voorraadverzekering is speciaal voor het verzekeren van je voorraad, halffabricaten, emballage en grond- en hulpstoffen.