Burgemeester Beverwijk: explosie staat niet op zichzelf

De explosie woensdagochtend vroeg bij een Poolse supermarkt in Beverwijk lijkt niet op zichzelf te staan, zegt burgemeester Martijn Smit van Beverwijk. De burgemeester stond woensdag begin van de middag de pers te woord bij het winkelcentrum waarin de supermarkt is gevestigd. Dinsdag vond in Aalsmeer ook een explosie plaats bij een Poolse supermarkt, die volgens de laatste informatie dezelfde eigenaar heeft als de winkel in Beverwijk.

Smit heeft geen contact met de eigenaar van de supermarkt in winkelcentrum de Beverhof. “Over het onderzoek kan ik geen mededelingen doen”, zegt hij. “Ik weet alleen dat dit niet op zichzelf lijkt te staan.” Ambtenaren van de gemeente Beverwijk hebben contact met hun collega’s in Aalsmeer. Wat er onderling wordt besproken wil de burgemeester niet zeggen.

Er zijn nog meer Poolse supermarkten in Beverwijk, maar of daar extra veiligheidsmaatregelen worden getroffen hangt af van het politieonderzoek, dat nog in volle gang is.