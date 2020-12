Coronatesten worden niet verboden, Viruswaarheid verliest proces

De overheid mag zogenoemde PCR-testen blijven gebruiken om vast te stellen of iemand besmet is geraakt met het coronavirus. De groep Viruswaarheid had in een kort geding geëist dat de veelgebruikte test verboden zou worden, maar die eis werd woensdag afgewezen door de rechtbank in Den Haag.

De meeste mensen die getest worden op coronabesmetting krijgen een PCR-test. Daarbij wordt met een wattenstaafje slijm uit neus- en keelholte gehaald. In het laboratorium wordt dat materiaal vervolgens gekopieerd met de zogeheten polymerase-kettingreactie, afgekort PCR. Dat maakt duidelijk of iemand besmet is of niet. Viruswaarheid stelde tijdens het proces dat de manier van testen niet betrouwbaar genoeg is.

Viruswaarheid eiste ook dat de overheid haar communicatie zou aanpassen. Zo zou bij een positieve test niet mogen worden gesproken over “besmetting”, “infectie” of “geval”, maar zulke woorden zijn volgens de rechter niet onjuist, en ook die eis werd daarom afgewezen.

Viruswaarheid heeft het afgelopen jaar vaker rechtszaken aangespannen, maar verloor die tot nu toe allemaal. Zo eiste de groep tevergeefs notulen van het Outbreak Management Team, dat het kabinet adviseert over corona-maatregelen. Viruswaarheid werd ook in het ongelijk gesteld in een zaak over de mondkapjesplicht in Amsterdam en een zaak tegen Facebook dat enkele coronakritische pagina’s had verwijderd. Eerder verloor Viruswaanzin, de voorloper van Viruswaarheid, twee keer een kort geding tegen het uitvaardigen van een demonstratieverbod op het Malieveld.