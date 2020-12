Geen pauze voor zorgpersoneel, wel meer agressie

Voor zorgpersoneel is er de komende periode en ook tijdens de feestdagen geen pauze. De druk op zorginstellingen door de vele coronapatiënten is nog veel te hoog. Tegelijk neemt de agressie tegen zorgmedewerkers toe. “Dat leidt tot extra ziekteverzuim”, zei Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg woensdag tijdens een bijpraatsessie in de Tweede Kamer. Vooral bezoekers moeten zich volgens Kuipers beter gedragen in zorginstellingen.

Als dat niet gebeurt, zullen zorginstellingen misschien ervoor kiezen om bezoekers te weren, waarschuwde Kuipers. Tijdens de eerste coronagolf was er ook geen bezoek mogelijk in verband met besmettingsgevaar. Kuipers schetste situaties waarbij zorgmedewerkers worden uitgescholden als zij mensen erop aanspreken hun mondkapje op te doen. Bezoekers doen die soms in de kamers van de patiënten af.

Conny Helder van Actiz, de koepel van langdurige zorg, wees erop dat een rustpauze voor het toch al flink belaste personeel er niet in zit. “Het gaat niet gebeuren. We zijn al blij als er een stabiele situatie komt. De situatie is nu zorgelijk”.