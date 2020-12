Harderwijkers opgepakt met zwaar illegaal vuurwerk

Twee mannen van 21 en 24 jaar uit Harderwijk zitten vast, nadat ze dinsdag werden betrapt op het bezit van een flinke partij zwaar en illegaal vuurwerk. Het meeste vuurwerk lag opgeslagen in een kelderbox in Harderwijk, aldus de politie.

De politie liet de auto waarin de twee reden stoppen tijdens een reguliere controle in Ermelo. In de auto vonden agenten tweehonderd nitraten en zestig cobra’s. Toen de politie de flat en de kelderbox van het tweetal in Harderwijk doorzocht, werden nog eens 640 nitraten gevonden.