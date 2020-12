Marechaussee vindt niets in vliegtuig na bommelding

De Koninklijke Marechaussee op Schiphol heeft niets gevonden in het vliegtuig dat woensdagmiddag werd ontruimd na een bommelding. Het vliegtuig is in het begin van de avond weer vrijgegeven. Ook zijn de afzettingen op het vliegveld opgeheven, die eerder waren ingesteld wegens het onderzoek.

In Haarlem is een verdachte man opgepakt in verband met de bommelding. De marechaussee doet hierover vooralsnog geen mededelingen. De bestemming van het toestel is niet bekendgemaakt.

Na een melding van een ‘verdachte situatie’ aan boord van het vliegtuig, werd het toestel ontruimd en moesten alle passagiers het toestel verlaten. Niemand raakte gewond. Een gedeelte van de D-pier van Schiphol was ook enige tijd afgesloten in verband met het onderzoek.

Eerder meldde de Veiligheidsregio Kennemerland dat hulpdiensten waren uitgerukt om assistentie te verlenen aan de politie. Er werd een zogeheten GRIP2-melding gedaan waarbij meerdere hulpdiensten uitrukten.

Het incident had geen gevolgen voor het overige vliegverkeer. Er waren alleen enkele gatewijzingen, zei een woordvoerder van Schiphol. De enkele vertraging die er wel was, werd veroorzaakt door mist.