Minister moet opnieuw kijken naar wapenstok boa’s Haarlemmermeer

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) moet beter motiveren waarom hij het niet nodig vindt om buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in de gemeente Haarlemmermeer opnieuw met een wapenstok uit te rusten. Dit heeft de Raad van State woensdag bepaald in het hoger beroep dat de gemeente had aangespannen.

De gemeente had om verlenging van een eerder gegeven toestemming gevraagd. Haarlemmermeer vindt het belangrijk dat boa’s in de hele gemeente voor hun veiligheid gebruik kunnen blijven maken van een korte wapenstok. Maar volgens de minister is er geen noodzaak om de wapenstok aan alle boa’s toe te kennen. Het gebruik van de wapenstok is daarom alleen op Schiphol toegestaan.

Uit cijfers van de gemeente blijkt dat in de periode van maart 2014 tot en met september 2017 negen incidenten waren waarbij sprake was van agressie tegen boa’s. Vanaf januari 2018 tot en met oktober 2018, een periode waarin de boa’s buiten de luchthaven Schiphol geen wapenstok meer droegen, zijn er achttien van zulke incidenten geweest. De gemeente stelt op basis van deze statistieken dat boa’s zonder wapenstok eerder te maken krijgen met incidenten die uit de hand dreigen te lopen.

De Raad van State bepaalde woensdag dat de minister “inzichtelijk moet maken waarom ook voor de boa’s die in het verleden de beschikking hadden over een wapenstok, geen noodzaak wordt gezien om een wapenstok te dragen”.