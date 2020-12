Pfizer verwacht vertraagde doses in eerste helft 2021 te leveren

Farmaceut Pfizer verwacht dat de vertraagde half miljoen vaccins, die Nederland eigenlijk in januari al zou krijgen, in ieder geval in de eerste helft van 2021 worden geleverd. “Wanneer het precies is, weet ik op dit moment niet, maar de afspraken die wij hebben gemaakt met de Nederlandse overheid, komen wij gewoon na”, zegt een woordvoerder van Pfizer Nederland.

Nederland komt er in ieder geval niet slechter af dan andere EU-landen, zegt de Europese Commissie, die namens hen het aankoopcontract met Pfizer heeft gesloten. “Lidstaten worden gelijk behandeld en alle doses zullen voor hen op hetzelfde ogenblik beschikbaar zijn”, laat een woordvoerder weten. Dat “is een belangrijk principe” van het EU-vaccinatiebeleid. Maar de commissie wil verder niets kwijt over de planning van de leveringen en wijst erop dat het vaccin ook nog moet worden goedgekeurd.

Nederland zou aanvankelijk één miljoen doses van het vaccin krijgen in de eerste week van januari. Dinsdag werd bekend dat dat er maar 507.000 worden.

Pfizer moest vorige maand zijn verwachting voor het aantal leveringen wereldwijd voor dit jaar terugschroeven van 100 miljoen doses, tot 50 miljoen. Dat had te maken met onder meer een vertraging van de toeleverantie van grondstoffen en de uitkomst van een klinische studie die wat langer duurde dan verwacht.

“Inmiddels is dit allemaal achter de rug en worden de doses in hoog tempo gemaakt. Maar de beschikbare aantallen moeten we eerlijk gaan verdelen. De hele wereld zit te wachten op het vaccin”, aldus de woordvoerder van de Nederlandse tak van Pfizer.