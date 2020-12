Rechtbank doet uitspraak over klimaatvoorwaarden steun KLM

De rechtbank in Den Haag bepaalt dinsdag of het kabinet strengere klimaatvoorwaarden moet verbinden aan de miljardensteun voor KLM. Greenpeace heeft dat twee weken terug geëist in een kort geding. De milieuorganisatie vindt dat de CO2-uitstoot van de luchtvaartmaatschappij fors omlaag moet.

Het kabinet heeft in ruil voor de leningen en garanties aan KLM wel voorwaarden gesteld op het gebied van duurzaamheid. Die noemt Greenpeace echter “vaag, boterzacht en minimaal”. Volgens de milieuorganisatie zijn de voorwaarden niet in lijn met het internationale klimaatakkoord van Parijs. In dat akkoord hebben wereldleiders afgesproken dat ze zich zullen inspannen om gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan.

Door de coronacrisis is KLM in grote financiële problemen gekomen. Reisbeperkingen hebben de wereldwijde luchtvaartsector grote schade berokkend. De overheid wil KLM redden, omdat het bedrijf een belangrijke rol speelt in de Nederlandse economie. Met 3,4 miljard euro aan leningen en garanties wordt de luchtvaartmaatschappij overeind gehouden.

De CO2-uitstoot moet van het kabinet omlaag: uitgedrukt per passagier per kilometer moet die in 2030 zijn gehalveerd. De totale uitstoot moet in tien jaar tijd bovendien worden teruggebracht tot maximaal het niveau van 2005. Nog strengere eisen stellen zou volgens de advocaten van de overheid inhouden dat KLM veel meer moet doen dan concurrenten. Dat zou volgens hen tot hoge extra kosten leiden – en daarmee alsnog tot faillissement van de nationale luchtvaartmaatschappij.