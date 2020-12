Tijdelijk derde senaatszetel voor fractie-Otten

Het uiteenvallen van de senaatsfractie van Forum voor Democratie levert de fractie van Henk Otten, die zich vorig jaar al afsplitste, voorlopig een extra zetel op in de Eerste Kamer. Robert Baljeu is de nieuwe tijdelijke vervanger van Annabel Nanninga, die met zwangerschapsverlof is. Dat meldt Otten op Twitter.

Nanninga werd tot nu toe vervangen door Hugo Berkhout, maar die kreeg eerder deze week de vaste plek toegewezen die vrijkwam door het vertrek van FVD-senator Paul Cliteur. Daardoor kwam de Kiesraad uiteindelijk bij Baljeu terecht.

Zowel Nanninga als Berkhout heeft FVD de rug toegekeerd naar aanleiding van geruzie in de partij over vermeend antisemitisme waar partijleider Thierry Baudet naar hun mening onvoldoende afstand van nam. De senatoren Bob van Pareren, Toine Beukering, Otto Hermans en Nicki Pouw-Verweij stapten eveneens uit de partij.

Het vijftal heeft een nieuwe senaatsfractie gevormd waar deze week ook Loek van Wely zich bij aansloot. Daarmee bestaat de fractie van FVD, vorig jaar nog een van de grootste partijen in de senaat, nog uit drie senatoren: Paul Frentrop, Lennart van der Linden en Johan Dessing.