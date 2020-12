‘Akkoord stikstofwet is slecht nieuws voor de landbouw’

Het akkoord van het kabinet met oppositiepartijen over de stikstofwet is slecht nieuws voor de landbouw, zegt een woordvoerster van actiegroep Farmers Defence Force (FDF).

“Het lijkt erop dat de landbouw alsnog het hele stikstofprobleem van Nederland mag oplossen. Tienduizenden industriĆ«le bedrijven hebben hun vergunningen niet op orde, waardoor de vervuiling niet zal afnemen maar toenemen”, stelt de woordvoerster. Volgens haar gaat de stikstofwet zorgen voor nog veel meer problemen en procedures. Daarbij wijst zij erop dat het verplaatsen van stikstof, geproduceerd door de landbouw, naar de industrie verboden is. “Dat hebben wij al in een heel vroeg stadium aangegeven, maar dat negeert Den Haag zorgvuldig”.

Het kabinet bereikte woensdag een akkoord met oppositiepartijen SP, 50PLUS en SGP over de stikstofwet die donderdag in de Tweede Kamer wordt behandeld. Met de deal, vooral door deelname van de SP, heeft landbouwminister Carola Schouten zich verzekerd van brede steun voor haar wet in de senaat.

In ruil voor steun krijgen de partijen onder meer de toezegging dat in 2035 bijna driekwart van de gevoelige natuur niet meer beschadigd wordt door de stikstofneerslag. Daarvoor moet de stikstofuitstoot gehalveerd worden.

Ook zet het kabinet een tussendoel in de wet van 40 procent van de natuur op een gezond stikstofniveau in 2025. Daarnaast komt er onder meer 20 miljoen euro extra voor zorgbuurthuizen, als onderdeel van een extra impuls voor de woningbouw.