Beschuldigde D66’er: ik werk mee aan onderzoek

De prominente D66’er die in een anoniem bericht van seksuele intimidatie wordt beschuldigd, vindt het “goed dat D66 een zorgvuldig onderzoek instelt”. Het gaat om lobbyist en D66-strateeg Frans van Drimmelen, die “volledig” zal meewerken aan het onderzoek. “Ik zie met vertrouwen de uitkomst tegemoet.”

Partijleider Sigrid Kaag meldde donderdag dat ze het partijbestuur heeft gevraagd een extern onderzoek te laten doen naar de aantijgingen.

“Een anoniem artikel schetst een situatie en doet insinuaties waarin ik mij absoluut niet herken”, zegt Van Drimmelen in een reactie. “Los van mijn persoonlijke emotie, vind ik het verschrikkelijk dat deze berichtgeving organisaties raakt zoals D66 en ons adviesbureau; omgevingen waar we grensoverschrijdend gedrag niet tolereren.”

De zakelijke partners van Van Drimmelen melden “enorm geschrokken te zijn” van het bericht. “Het is een complete verrassing, een donderslag bij heldere hemel” zegt Marieke van der Werf, een van de drie partners. Van Drimmelen staat hangende het onderzoek op non-actief. In een verklaring stellen de partners dat ze het onderzoek van D66 steunen “omdat we grensoverschrijdend gedrag op geen enkele manier tolereren. Ze vinden het voor nu het beste als Frans, lopende het onderzoek, tijdelijk zijn taken aan de collega‚Äôs overdraagt. Frans kan zich hierin vinden.”

Van der Werf benadrukt dat “er op dit moment geen enkele aanleiding is om zelf onderzoek te doen” naar mogelijk wangedrag van Van Drimmelen tegenover medewerkers. Bij de leiding en bij de vertrouwenspersoon van het kantoor, waar 27 mensen werken, zijn volgens haar geen meldingen bekend, ook niet in het verleden.