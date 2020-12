Bijna 8800 nieuwe coronagevallen afgelopen etmaal

Het aantal coronagevallen neemt fors toe. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 8793 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het hoogste aantal sinds 31 oktober. Op woensdag meldde het RIVM bijna 6600 nieuwe gevallen.

In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 48.000 mensen positief getest, tegen 35.000 de week ervoor.

In Amsterdam kwamen afgelopen etmaal 415 besmettingen aan het licht. Dat is ongeveer evenveel als in het etmaal ervoor. In Rotterdam werden 278 inwoners positief getest (woensdag 216) en in Den Haag 273 (woensdag 138). In Almere werd het virus bij 163 inwoners vastgesteld, terwijl er woensdag 70 gevallen bij waren gekomen . Verder bleken 147 mensen uit de gemeente Utrecht het coronavirus te hebben opgelopen.

Het aantal sterfgevallen steeg met 64. Onder hen zijn vijf mensen uit Den Bosch, drie uit Zaanstad en drie uit Delft. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden, omdat zulke informatie soms pas een tijdje na het overlijden wordt geregistreerd. Op woensdag waren 66 sterfgevallen gemeld.

Het coronavirus werd eind februari voor het eerst vastgesteld in Nederland. Sindsdien zijn meer dan 585.000 Nederlanders positief getest. Het officiƫle aantal besmettingen kan rond het weekeinde boven de 600.000 uitkomen. Van iets meer dan 9900 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. Dat aantal kan eind deze week stijgen tot boven de 10.000.

De werkelijke aantallen besmettingen en sterfgevallen liggen overigens vrijwel zeker hoger. In de eerste golf werd lang niet iedereen getest, in de tweede golf lukte het niet iedereen om een afspraak te maken en sommige mensen zijn besmet zonder dat ze klachten hebben. Een onbekend aantal mensen is genezen of overleden zonder dat het virus ooit bij hen is vastgesteld.