BNNVARA beraadt zich over Oudejaarsconference Van ’t Hek

Nu Youp van ’t Hek niet meer mensen mag ontvangen bij zijn Oudejaarsconference in het Amsterdamse theater Carré, beraadt BNNVARA zich op alternatieven. “Samen met de betrokken partijen gaan wij nu de mogelijke scenario’s bespreken, waarbij ons gezamenlijke streven is dat de tv-uitzending doorgaat”, meldt een woordvoerder van de omroep. Hier moet op korte termijn een knoop over worden doorgehakt.

De gemeente Amsterdam heeft de cabaretier, BNNVARA en theater Carré officieel laten weten dat het verzoek om meer mensen toe te laten bij de Oudejaarsconference is afgewezen. Eerder zeiden burgemeester Femke Halsema van Amsterdam en premier Mark Rutte al dat Van ’t Hek niet moest rekenen op een ontheffing. De cabaretier had gevraagd of de gemeente Amsterdam een uitzondering wilde maken op het coronabeleid dat momenteel maar dertig bezoekers per theater toestaat. Van ’t Hek denkt dat zijn eindejaarsshow, die in principe op 31 december op televisie te zien is, niet werkt met zo weinig publiek.

Een optie zou kunnen zijn dat Youp in een tv-studio gaat spelen. Daar mogen namelijk wel honderd mensen worden toegelaten, in tegenstelling tot theaters. Het team van Van ’t Hek heeft ook contact met Guido Weijers, die de oudejaarsshow voor RTL verzorgt. Ook deze komiek worstelt met het probleem dat een cabaretshow op televisie met dertig man niet tot zijn recht zou komen.