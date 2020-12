CDA-voorzitter: betreur maar respecteer besluit Hugo de Jonge

CDA-partijvoorzitter Rutger Ploum betreurt het dat Hugo de Jonge heeft besloten om zich terug te trekken als de lijsttrekker voor zijn partij. Maar, voegt hij eraan toe, “ik heb er tegelijkertijd ook veel respect voor”.

Het partijbestuur gaat nadenken over wie in plaats van De Jonge de kar moet gaan trekken in de aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar, aldus Ploum. Wanneer die beslissing wordt genomen zegt hij niet, maar het CDA stelt komend weekend de kandidatenlijst vast op een onlinecongres.

“Hij bekleedt als coronaminister misschien wel de zwaarste kabinetspost sinds de Tweede Wereldoorlog en werkt dag en nacht om Nederland door deze crisis heen te leiden”, schrijft Ploum over De Jonge.

“Ik heb Hugo de laatste jaren leren kennen als een zeer toegewijd CDA’er. Iemand die een ongelooflijk warm hart heeft voor onze partij en veel nieuwe energie heeft gebracht. Dat hij het landsbelang voor het partijbelang laat gaan, is zeer begrijpelijk en ook het juiste. Het tekent zijn plichtsbesef.”