De Jonge: zware beslissing om te stoppen als lijsttrekker

Het besluit om zich terug te trekken als de lijsttrekker van het CDA valt Hugo de Jonge zwaar. Dat zei hij in een toelichting op het partijkantoor in Den Haag. “Ik houd van de partij, ik geloof in het verhaal van het CDA, in de kracht van het CDA.” Maar het combineren van het lijsttrekkerschap met zijn functie als coronaminister is “eigenlijk niet goed mogelijk”. Hij informeerde het partijbestuur donderdagochtend over zijn besluit.

“De aanpak van de coronacrisis is zo ongelooflijk belangrijk”, benadrukt de Jonge. “Dat gaat voor. Hoezeer ik ook houd van de partij. Ik zie gewoon dat ik niet beide goed kan doen. Dan moet je eerlijk zijn naar jezelf toe en naar de partij toe. Daarom kies ik voor het ministerschap en de aanpak van de coronacrisis.” Hij is ervan overtuigd dat het de beste keuze is. Het landsbelang gaat volgens hem altijd vóór het partijbelang.

De Jonge won eerder dit jaar met de hakken over de sloot de strijd om het lijsttrekkerschap van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. “Er is altijd deining in een partij die wisselt van leider, dat is altijd het geval geweest bij het CDA”, zegt hij in antwoord op de vraag of de kritiek op hem binnen de partij een rol speelde in zijn beslissing. “Dat is op zich geen punt, daar is mee om te gaan, als je de tijd hebt. Maar die tijd heb ik niet.” Hij verwacht dat de coronacrisis de komende tijd alleen nog maar meer aandacht en tijd van hem gaat opeisen.

Of Omtzigt, de nummer twee op de lijst, hem moet opvolgen als lijsttrekker wil De Jonge niet zeggen. “Dat laat ik aan de partij. Er zijn genoeg goede mensen in de partij.” Ook laat hij zich niet uit over een mogelijke kandidatuur van Wopke Hoekstra, de minister van Financiën. Hoekstra wilde niet op de voorlopige kandidatenlijst van het CDA. “Dat is niet aan mij, maar echt aan de partij.”

De Jonge gaat helemaal niet meer op de CDA-lijst voor de Tweede Kamer staan. Over een eventueel nieuw ministerschap laat hij zich niet uit.

De kandidatenlijst voor de komende verkiezingen moet nog worden vastgesteld door het congres van de partij.