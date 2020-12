EU-leiders benoemen DNB-directeur in top Europese Centrale Bank

De EU-leiders hebben de Nederlander Frank Elderson benoemd tot directielid van de Europese Centrale Bank (ECB). De 50-jarige directeur van De Nederlandsche Bank (DNB) begint op 15 december aan zijn nieuwe baan in het Duitse Frankfurt.

Elderson kan maximaal acht jaar directielid blijven bij de ECB, onder voorzitter Christine Lagarde. Hij volgt de Luxemburger Yves Mersch op. Het is voor het eerst sinds Wim Duisenberg in 2003 opstapte als eerste voorzitter van de ECB dat een Nederlander in de directie komt. Die is verantwoordelijk voor het beleid van de bank.

Minister Wopke Hoekstra droeg Elderson begin september voor in de Eurogroep, de ministers van Financiën van de eurolanden. Sloveen Boštjan Jazbec was zijn enige rivaal, maar die legde het af. Nadat de Eurogroep instemde met zijn kandidatuur volgden ook het Europees Parlement en de ECB zelf. De benoeming door de EU-leiders was dan ook een formaliteit.

De jurist werkt sinds 1999 bij DNB en heeft naam opgebouwd op het gebied van duurzame financiën en digitale onderwerpen. Sinds 1 juli 2011 is hij een van de directeuren van DNB en is hij onder meer verantwoordelijk voor het toezicht op banken en voor juridische zaken.

Het ECB-bestuur bestaat uit een zeskoppige directie van, inclusief voorzitter Lagarde, twee vrouwen plus de negentien centralebankpresidenten van de eurolanden, allemaal mannen.