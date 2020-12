Kennisveiligheid hoog op agenda van universiteiten

Om spionage tegen te gaan, werken universiteiten aan een nieuwe richtlijn voor kennisveiligheid. Het is bovendien “staande praktijk” bij universiteiten om screening en risicobeoordelingen toe te passen, laat Vereniging van Universiteiten VSNU weten. De vereniging reageert op de uitzetting van twee vermeende Russische spionnen.

Volgens de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) hadden de twee het gemunt op de Nederlandse hightechsector. Ze zochten informatie over kunstmatige intelligentie, halfgeleiders en nanotechnologie. De AIVD meldt dat de Russen daartoe contact legden met medewerkers van bedrijven en een instelling in het hoger onderwijs. Welke instelling dat was, is niet bekendgemaakt.

De VSNU stelt dat universiteiten “per definitie open instellingen voor kennisdeling en internationale samenwerking” zijn. Hun hoogwaardige kennis “is uiteraard ook voor anderen interessant, niet altijd met de juiste bedoelingen”. Bovenop de voorzorgsmaatregelen die al bestaan, is de sector “op eigen initiatief begonnen aan het opstellen van een richtlijn voor kennisveiligheid”, aldus de VSNU. De organisatie noemt dat een “complex vraagstuk”.

In de reactie benadrukt de VSNU verder dat de nationale veiligheid “de verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid is en blijft”.