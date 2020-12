Lagere schooladviezen omdat eindtoets door corona niet doorging

Leerlingen uit groep 8 kregen het afgelopen schooljaar gemiddeld een lager definitief advies voor de middelbare school dan voorgaande jaren, omdat de eindtoets door corona niet doorging. Vooral kinderen uit armere gezinnen of kinderen met een migratieachtergrond zijn hierdoor geraakt, schrijft onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer. Ook hebben meisjes er meer last van gehad dan jongens.

Normaal gesproken kunnen basisscholen hun schooladvies bijstellen als de leerling beter scoort bij de eindtoets dan verwacht. Die mogelijkheid was er dit jaar dus niet. In vorige jaren gebeurde die bijstelling bij zo’n 8 procent van de leerlingen, aldus het Centraal Planbureau (CPB). Eerder dit jaar zei het CPB al dat mogelijk 14.000 leerlingen een te laag advies krijgen als de eindtoets wegvalt.

Middelbare scholen kunnen er wel voor kiezen leerlingen alsnog hoger te plaatsen. Slob riep hen ook op leerlingen dit jaar het voordeel van de twijfel te geven. Vooral kinderen uit rijkere en meer hoogopgeleide gezinnen profiteerden hiervan, terwijl achterstandskinderen ook hier vaker buiten de boot vielen. De minister heeft middelbare scholen gevraagd brugklassers en tweedeklassers goed te blijven volgen en te helpen bij achterstanden.