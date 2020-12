Milieuorganisaties vinden ook aangescherpte stikstofwet te mager

Milieuorganisaties zijn ondanks aanscherpingen nog altijd niet te spreken over de stikstofwet van minister Carola Schouten. Greenpeace ziet geen garanties voor natuurherstel en Milieudefensie mist “echte oplossingen”. Mobilisation for the Environment (MOB), dat de stikstofstrijd voor de rechter in gang zette, spreekt van “koehandel met wat splinterpartijen”. Voorzitter Johan Vollenbroek voorspelt dat de nieuwe wet gaat leiden tot “stikstoffraude en juridische procedures”.

“Probleem is dat deze regering de aftakeling van onze natuur als een juridisch probleem ziet, in plaats van een ecologisch probleem”, aldus Vollenbroek. Milieudefensie concludeert dat het nieuwe voorstel “niet de angel uit de stikstofcrisis haalt”.

Teveel stikstof is slecht voor de biodiversiteit in bepaalde beschermde natuurgebieden. Dat leidt ertoe dat bepaalde soorten gaan woekeren en die verdringen dan andere, waarmee de soortenrijkdom afneemt. Twee stikstofverbindingen veroorzaken die natuurschade: ammoniak, dat vooral van de landbouw komt, en stikstofoxiden, die worden uitgestoten door het verkeer, de industrie en de energiesector.

In de deal die Schouten heeft gesloten met oppositiepartijen SP, 50PLUS en SGP staat onder meer een ambitieuzere doelstelling dan in de eerdere versie van de wet. In 2035 moeten de stikstofconcentraties in driekwart van de ‘stikstofgevoelige’ natuurgebieden naar een houdbaar niveau zijn teruggebracht. Daartoe moet de uitstoot van ammoniak en stikstofoxiden worden gehalveerd. In het oude voorstel stond dat de stikstofneerslag in 2030 in de helft van de gebieden op een gezond niveau moet zijn.

Milieudefensie erkent dat het nieuwe voorstel beter is dan het vorige, maar wijst erop dat de minister minder ver gaat dan de adviescommissie onder leiding van Johan Remkes heeft aangeraden. Remkes acht halvering van de stikstofuitstoot in 2030 noodzakelijk voor de natuur. De milieuorganisatie mist “een omslag naar ├ęcht natuurvriendelijke landbouw en emissievrij verkeer”.

Greenpeace zet vraagtekens bij de juridische houdbaarheid van het wetsvoorstel. “Of het maatregelenpakket de uitstoot van stikstof ook daadwerkelijk voldoende bij de bron aanpakt is nog volstrekt onduidelijk”, reageert de milieuorganisatie. “De echte aanpak van de natuurcrisis in Nederland wordt doodleuk op de lange baan geschoven”, aldus de organisatie.

Een nieuwe stikstofwet is noodzakelijk, omdat de Raad van State het oude stelsel in mei vorig jaar ongeldig verklaarde. Het was in strijd met natuurwetgeving. MOB had de zaak aangespannen. De organisatie voorziet “een nieuw debacle”. Boeren moeten fors inleveren, aldus MOB, maar industrie, luchtvaart, verkeer en bouw krijgen ruim baan en de “aftakeling van de natuur gaat onverminderd hard door”.