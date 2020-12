Mysterieuze monoliet plots weer verdwenen uit woestijn in Utah

Eerder in november van dit jaar werd een monoliet ontdekt in de woestijn van Utah. Deze blijkt nu ineens weer op mysterieuze wijze te zijn verdwenen. Op basis van bronnen melden lokale autoriteiten dat het metalen gevaarte verwijderd is door een onbekende derde. De monoliet, die circa 3,5 meter hoog is, werd bij toeval ontdekt door de bemanning van een helikopter die ingezet werd in dit gebied de schapen te tellen.

Waar het object vandaan kwam was en is eigenlijk nog altijd onduidelijk. Hoe de monoliet in de woestijn terecht is gekomen is dus in principe net zo mysterieus als hoe het nu ineens weer verdwenen is uit de Amerikaanse staat.

2001: A Space Odyssey

De bemanningsleden van de helikopter die de monoliet ontdekten, denken dat het grote object in de woestijn van Utah is achtergelaten door een kunstenaar. Piloot Bret Hutchings zei het volgende hierover: “Ik neem aan dat het van een new wave artiest is of zoiets. Of van iemand die een groot liefhebber was van de film 2001: A Space Odyssey”. Hiermee verwijst de piloot van de helikopter naar een scène in de film die uitgebracht werd in 1968 waarin buitenaardse wezens zwarte monolieten achterlaten. Hiermee komt Hutchings direct ook bij de volgende mogelijkheid: mogelijk hebben aliens de monoliet achtergelaten in de middle of nowhere in de Verenigde Staten. Dit gebeurde dus ook precies in de film 2001: A Space Odyssey, wat geproduceerd en geregisseerd is door niemand minder dan Stanley Kubrick.

Privé eigendom

De lokale autoriteiten in Utah, een staat in de Verenigde Staten, zien de monoliet als privé eigendom. Ze hebben dus naar eigen zeggen vanwege die reden het gevaarte niet verplaatst van locatie. Wel hebben ze de exacte locatie van het object niet bekendgemaakt. Dit is gedaan om te voorkomen dat mensen de vreemde monoliet in het afgelegen woestijn gingen zoeken. Inmiddels hoeven de autoriteiten de kolom dus niet meer te verplaatsen, want dit is al gedaan door een derde partij. “Bijna net zo snel als hij verscheen, is hij nu weer verdwenen”, zo reageerde het lokale departement van Publieke Veiligheid op het mysterie volgens The New York Times.

Google Maps

Alhoewel de lokale autoriteiten dus de locatie van het gevaarte geheim hielden, wist het internet hier natuurlijk alsnog achter te komen. Enthousiaste speurneuzen vonden namelijk al snel waar het mysterie zich bevond. Dit deden ze door de gps gegevens van de helikopter te gebruiken, terwijl ze ook een zoektocht op satellietbeelden van Google Maps in hadden gezet. Na minder dan twee dagen hadden de eerste avonturiers de monoliet in de woestijn al bereikt. David Surber was één van deze ontdekkers. Surber reed maar liefst zes uur alleen door de woestijn van Utah, maar heeft hier geen spijt van: “Het was goed om eens weg te zijn van de negativiteit die we dit jaar al ervaren hebben”, zo liet hij aan BBC News weten.