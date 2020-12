Ocean Cleanup haalt met hulp Fins bedrijf plastic uit rivieren

The Ocean Cleanup, de organisatie van de Nederlandse uitvinder Boyan Slat, gaat een samenwerking aan met het Finse Konecranes. Dit bedrijf gaat apparaten in serie produceren om plastic uit rivieren te halen.

Het gaat om het apparaat Interceptor, ontworpen om plastic uit rivieren te halen voordat het de oceaan ingaat. Volgens de Nederlandse organisatie is de samenwerking een belangrijke stap om de duizend meest vervuilende rivieren ter wereld aan te pakken. “Het op grote schaal inzetten van Interceptors is nodig om het urgente probleem van plastic vervuiling in de oceanen snel aan te pakken.”

De Interceptor werd eind vorig jaar onthuld en er zijn er momenteel drie ingezet, in Maleisiƫ, Indonesiƫ en de Dominicaanse Republiek. Konecranes is gespecialiseerd in de productie en service van kranen en hijsapparatuur.