OM vindt cel brug te ver voor Syriëganger Lieke S.

Tegen de Eindhovense Lieke S. (37) is donderdag in hoger beroep bij het gerechtshof in Den Bosch geen cel geëist. Ze wilde zich volgens justitie in 2016 in Syrië aansluiten bij terreurorganisatie Islamitische Staat.

Wel eiste de advocaat-generaal nog een halfjaar gevangenisstraf voorwaardelijk, bovenop haar voorarrest van bijna acht maanden.

S. bekeerde zich in de zomer van 2016 tot de islam en reisde vervolgens naar Turkije. Ze probeerde daar de grens met Syrië over te steken, drie keer volgens justitie. Toen ze dat land niet in kwam, ging ze terug, maar werd op 21 december van dat jaar opgepakt in Bulgarije. Zelf zei ze dat ze op een spirituele reis was en helemaal geen doel had om zich bij IS aan te sluiten.

De eis is hetzelfde als de straf die de rechtbank in Den Bosch in juli 2018 oplegde.

Net als bij de rechtbank probeerde S. de rechters van het hof donderdag te overtuigen dat ze bezig was met een spirituele reis en dat ze daar boeken over aan het schrijven was. De aanklager geloofde haar niet. Hij wees met name op communicatie met haar familie. In een afscheidsbrief schreef ze dat ze afreisde naar het kalifaat om “te helpen en te helen. Ook ben ik bereid om te helpen met de gewapende strijd door middel van mijn intelligentie”. Ook vertelde S. – met vwo-diploma en twee universitaire propedeuses – de rechters opnieuw dat ze in Syrië vluchtelingen wilde helpen.

De aanklager was hard in het afwijzen van haar verklaring. “Ze probeerde willens en wetens aan te sluiten bij één van de meest gewelddadige terreurorganisaties van de laatste jaren. S. is een gewiekste en goed geïnformeerde verdachte. Ze laat bepaald niet het achterste van haar tong zien. Sterker: ze probeert te misleiden.” Hij wees op de islamitische traditie Taqiyya, waarbij het onder strenge voorwaarden is toegestaan ongelovigen, zoals politie en justitie, te misleiden.

Inmiddels heeft de vrouw, volgens de reclassering, haar leven weer op orde. Ze is nog steeds moslima.