Sociaal plan BAM bijna rond, 1200 ontslagen in Europa

Bouwbedrijf BAM en vakbonden hebben deze week aan akkoord bereikt over een sociaal plan voor Nederlandse werknemers die worden ontslagen. De onderneming kondigde eerder dit jaar een grote reorganisatie aan om kosten te besparen, waarbij volgens CNV in heel Europa ruim 1200 ontslagen vallen. De pijn van het baanverlies voor Nederlandse werknemers wordt volgens vakbondsbestuurder Robbim Heins enigszins verzacht door de afspraken over het sociaal plan.

CNV, FNV en machinistenvakbond het Zwarte Corps hebben onder andere met BAM een hogere ontslagvergoeding afgesproken dan wettelijk is verplicht. De transitievergoeding voor ontslagen werknemers van het bouwbedrijf uit Bunnik zal 1,5 keer de minimaal verplichte vergoeding bedragen. Mensen met een lang dienstverband kunnen bovendien op een extra toeslag rekenen. Ook zijn er aanvullende afspraken gemaakt over de begeleiding naar ander werk.

“Het is een zwaar gezamenlijk traject geweest en ik ben blij dat we iets hebben kunnen bereiken”, zegt CNV-bestuurder Heins. “Maar vlak voor de kerst blijft dit natuurlijk een nare boodschap, daar moeten we eerlijk over zijn.”

Het sociaal plan moet nog langs de ondernemingsraad. BAM heeft een adviesaanvraag ingediend bij de vertegenwoordiging. Hoeveel banen precies in Nederland verloren gaan, kan BAM nog niet aangeven.

BAM waarschuwde eind september al dat mogelijk honderden banen verloren zouden gaan bij de besparingsronde, die uiteindelijk voor een jaarlijkse kostenverlaging van 100 miljoen euro moet zorgen. Na grote probleemprojecten in het verleden, waarop BAM telkens fors moest afschrijven, schrijft het grootste bouwbedrijf zich selectiever in voor nieuwe klussen. Daarnaast verstoorde de tijdelijke lockdowns de werkzaamheden op de bouwplaats, wat de resultaten flink raakte.