Winkels Rotterdam komende vrijdag niet eerder dicht op koopavond

De winkels in het centrum van Rotterdam worden komende vrijdag niet eerder gesloten om drukte te voorkomen. Burgemeester Ahmed Aboutaleb bevestigde tijdens de bespreking van de evaluatie van het experiment met vervroegde winkelsluitingstijden dat hij hier geen aanvullende maatregelen in neemt.

Om extreme drukte als op Black Friday te voorkomen nam de gemeente Rotterdam vorig weekend maatregelen, die zoals uit de evaluatie blijkt, hebben geholpen. Zo moesten onder meer winkels op vrijdag voortijdig dicht, hanteerden parkeergarages korting in daluren, riep de gemeente op om inkopen eerder op de dag te doen en waren er looproutes. Volgens de woordvoerster van Aboutaleb viel de drukte op vrijdag mee, op zaterdag was het iets drukker dan normaal maar was de drukte net als op vrijdag beheersbaar.

Omdat de sinterklaasdrukte achter de rug is verwacht de gemeente voor komend weekend geen extra drukte. Voor andere komende drukke winkeldagen in december wordt per weekend gekeken of er maatregelen moeten worden genomen.